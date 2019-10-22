Минприроды РФ намерено вернуть полномочия по авиационной охране лесов от пожаров на федеральный уровень

Министерство подготовило поправки в Лесной кодекс России.

Министерство природных ресурсов и экологии РФ разработало проект поправок в Лесной кодекс страны, направленных на совершенствование охраны лесов от пожаров. Законопроект предусматривает, в частности, исключение авиалесоохраны из перечня передаваемых регионам полномочий в области лесных отношений. Таким образом, если эти поправки получат одобрение правительства и парламента РФ, организация и выполнение работ по авиационной охране лесов от пожаров перейдут в ведение федерального центра.

Между тем, как отметил известный лесной эксперт Алексей Ярошенко, основную часть работ по тушению лесных пожаров по-прежнему придется выполнять органам управления лесами субъектов РФ, подведомственным им организациям и лесопользователям. "Возможно, им придется выполнять эти работы при еще более скудном финансировании - поскольку любая федерализация почти неизбежно означает перераспределение денег между регионами и центром в пользу последнего", - написал Ярошенко на "Лесном форуме Гринпис России".