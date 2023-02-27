Минприроды России исключило 3 тысячи гектаров заповедной территории из «Ладожских шхер»

Во вторник, 28 февраля, опубликован приказ Минприроды, которым отменено действующее ранее положение о национальном парке «Ладожские шхеры» и принято новое.

Согласно новому положению, из состава «Ладожских шхер» исключено около 3 000 гектаров, в том числе его заповедной зоны на полуострове Рауталахти. Минприроды проигнорировало мнение более шести тысяч человек, выступавших против этого решения, сообщает «Гринпис России».

Российский Гринпис считает изменение границы национального парка незаконным ― оно нарушает федеральные законы «Об особо охраняемых природных территориях» и «Об охране окружающей среды», а также Земельный кодекс РФ.

Российское отделение Гринпис не согласно с подобным уточнением границ национального парка, которое станет разрушительным для его экосистем, и будет оспаривать это решение в Верховном суде.

Ранее заявление «Гринпис России» о незаконности пересмотра границ национального парка «Ладожские шхеры» в Карелии вызвало реакцию главы республики Артура Парфенчикова.

Он ответил на публикацию, в которой шла речь о том, что «Гринпис России» готовит обращение в Генпрокуратуру с просьбой защитить территориальную целостность нацпарка. По утверждению экологов, Минприроды России планирует исключить из него полуостров Рауталахти площадью более 2 тыс. га и компенсировать это присоединением лесных участков аналогичной площади вблизи поселков Рюттю и Импилахти.

По словам губернатора, границы национального парка при его создании были определены «некорректно». Ряд населенных пунктов и сельхозугодий оказался в окружении особо охраняемой природой территории.

«Парк „Ладожские шхеры“ не должен препятствовать экономическому и социальному развитию указанных территорий. Там есть населённые пункты, есть сельхозземли, есть необходимость строить линейные объекты (тот же газопровод). Оставим западное Приладожье без газификации? И даже территории под промышленные объекты. Есть территории, которые будут использоваться под рекреацию. Это стратегическая приграничная территория. И она будет развиваться», — написал Парфенчиков.