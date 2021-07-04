Минприроды России предложило легализовать уничтожение краснокнижных растений

Федеральное министерство намерено выдавать для этого специальные разрешения.

Министерство природных ресурсов и экологии России выступило с инициативой внесения поправки в федеральный закон об охране окружающей среды, которая фактически разрешает уничтожение краснокнижных растений по согласованию с министерскими чиновниками. Напомню, сейчас в статье 60 этого закона закреплено, что «растения, животные и другие организмы, относящиеся к видам, занесенным в красные книги, повсеместно подлежат изъятию из хозяйственного использования». Однако подготовленная российским Минприроды поправка предусматривает, что в «исключительных случаях» использование краснокнижных объектов растительного мира «допускается по разрешению, выдаваемому уполномоченным органом исполнительной власти в области охраны окружающей среды в порядке, предусмотренном правительством РФ».

Читайте подробнее в статье «В России хотят легализовать уничтожение краснокнижных растений».