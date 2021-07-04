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Минприроды России предложило легализовать уничтожение краснокнижных растений

Новости. Экономика
13:19, 05 Июля 2021
фото: ©Валерий Поташов/Столица на Онего

Федеральное министерство намерено выдавать для этого специальные разрешения.

Министерство природных ресурсов и экологии России выступило с инициативой внесения поправки в федеральный закон об охране окружающей среды, которая фактически разрешает уничтожение краснокнижных растений по согласованию с министерскими чиновниками. Напомню, сейчас в статье 60 этого закона закреплено, что «растения, животные и другие организмы, относящиеся к видам, занесенным в красные книги, повсеместно подлежат изъятию из хозяйственного использования». Однако подготовленная российским Минприроды поправка предусматривает, что в «исключительных случаях» использование краснокнижных объектов растительного мира «допускается по разрешению, выдаваемому уполномоченным органом исполнительной власти в области охраны окружающей среды в порядке, предусмотренном правительством РФ».

Читайте подробнее в статье «В России хотят легализовать уничтожение краснокнижных растений».

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
врунофф
2021-07-05 13:25:21
Шах и мат либероидным протестунам с плакатиками и краснокнижными лишайниками. :)
Off
2021-07-05 13:29:50
врунофф, социопатишка .
там где правят педроссы ,всегда разруха и проданные в Китай леса и недра . После едросаранчи остается пустошь . А ЛДПР тоже при делах у них губер свой есть
Гость
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