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Засор на Лососинской плотине в Карелии ликвидировал опытный водолаз

Новости. Общество
08:00, 20 Октября 2023
фото: Паблик «Минприроды Карелии» / VK

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Решетка гидротехнического сооружения забилась ветками и мусором.

Водолаз убрал засор на плотине Лососинская, сообщили в паблике Минприроды Карелии 19 октября.

Как рассказали в сообществе, сороудерживающая решетка гидротехнического сооружения забилась ветками и другим мусором, который принес штормовой ветер прошлой недели. Засор чреват тем, что плотина не может пропускать необходимое количество поступающей воды, тем более не позволяет сделать ее сброс, если такая необходимость наступает.

Для расчистки засора привлекли профессионалов компании «Эпрон плюс». Опытный водолаз Андрей Гальчин за полтора часа работы поднял более 1,5 кубов различного мусора: бревен, веток, осколков бочки, дерна. Руководил работами и держал связь с водолазом директор компании Арсений Кебец.

Благодаря специалистам удалось избежать аварийной ситуации на плотине и затопления частных домовладений Прионежского района.

На данный момент происходит постепенный сброс воды из водохранилища в реку, в течение нескольких дней уровень воды в водохранилище вернется в норму, сообщили в источнике.

Как напомнили в паблике, в 2022 году плотина Лососинская была принята в государственную собственность Карелии, она находится под постоянным контролем  республиканского Минприроды. Специалисты ведомства продолжают ежедневный мониторинг ситуации на плотине.

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