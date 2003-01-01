Минпромторг Карелии прокомментировал статистические данные по показателям потребления алкоголя в регионе

Согласно статистическим данным Министерства здравоохранения Российской Федерации Республика Карелия по итогам 2024 года заняла первое место среди субъектов страны по показателю розничных продаж алкогольной продукции на душу населения.
Министерство промышленности и торговли республики провело анализ потребления алкогольной продукции населением Карелии с учетом влияния туристического потока на вышеуказанный показатель Минздрава.
Стоит подчеркнуть, что в регионе при большом количестве туристов, сохраняется низкая плотность населения. Что нельзя сказать, например, о городах центральной России. Этот фактор не учитывается при подсчете показателя потребления алкоголя на душу населения среди всех субъектов.
Гости нашей республики часто в качестве сувениров увозят высококачественные алкогольные напитки, выпускаемые карельскими компаниями. Например, в нашей стране и за ее пределами хорошо известен «Карельский бальзам». Он стал вторым фирменным бальзамом в СССР. Первым был «Рижский». «Карельский бальзам» был сертифицирован в 1976 году. В его составе около 30 ягод, трав и корений Карелии. Наш бальзам имеет несколько десятков наград, и по-прежнему выпускается на заводе в Петрозаводске.
При расчете показателя продаж алкоголя на душу населения Минздрав использует информацию о численности постоянного населения по субъектам, туристический поток не учитывается при расчете показателя.
Численности постоянно проживающего населения в Республике Карелия составляет 519 тыс. человек. В 2024 году туристы совершили более 1,5 млн поездок в Карелию. Таким образом, население Республики Карелия, с учетом турпотока, ежегодно увеличивается практически в три раза.
Если при расчетах учитывать турпоток, то Карелия должна была бы занимать 50-е места в рейтинге среди всех субъектов РФ по показателю розничных продаж алкогольной продукции на душу населения. Таким образом, туристический поток оказывает значительное влияние на показатель потребления алкоголя жителями Республики Карелия на душу населения и снижает значение этого показателя в 3 раза.