Минпромторг Карелии рассказал о кондитере из Лоухи с двадцатилетним стажем

Минпромторг Карелии запустил цикл постов о работниках сферы торговли и промышленности.

Каждый десятый житель Карелии трудится в сфере торговли и промышленности — отраслях, которые являются основой экономики республики. Чтобы показать, кто стоит за успехом этих отраслей и создает благополучие в регионе, Министерство промышленности и торговли Карелии запустило новую серию публикаций.

Первая героиня — Светлана Голубева, кондитер из Лоухи.

Более 20 лет Светлана Николаевна посвятила кондитерскому делу, поделились в министерстве. Будучи руководителем цеха на одном из предприятий Лоухского района, она активно внедряет новые виды продукции, которые пользуются большой популярностью у местных жителей.

За свой труд и преданность профессии Светлана Голубева награждена знаком «За добросовестный труд в потребительской кооперации России» и почетной грамотой Совета Лоухского районного потребительского общества.