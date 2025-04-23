Минпромторг опубликовал список автомобилей для использования в такси

Назван первичный перечень автомобилей, которые можно будет использовать в такси после вступления в силу закона о локализации.
В первичный список машин, которые смогут использоваться в такси после вступления в силу закона о локализации, попали около 20 моделей Lada, «Москвич», УАЗ, Sollers, Evolute и Voyah.
— Под критерии разработчиков законопроекта попадают более 20 моделей от шести российских брендов, — рассказали в Минпромторга России.
Модели, перечисленные ведомством: Lada Granta, Iskra, Vesta, Aura, Largus, Niva Legend, Niva Travel; «УАЗ Патриот» и «Хантер»; Sollers SP7; Evolute I-PRO, I-JOY, I-SKY, I-JET, I-SPACE; Voyah Free, Dream, Passion; «Москвич-3, -3е, -6, -8».
Напомним, закон о локализации такси был принят в мае этого года и вступит в силу с 1 марта следующего. Согласно ему в такси должны использоваться машины с «высокой долей российских компонентов» или произведенные в рамках специальных инвестиционных контрактов (СПИК).
Первичный перечень публикуется заранее с учетом необходимости проинформировать участников рынка и обеспечить планирование будущих закупок. Перечень будет обновляться по мере появления на рынке новых моделей, отметили в ведомстве.
Добавим, что закон подвергся жесткой критике со стороны профильных ассоциаций и бизнес-объединений, предполагается, что требование о локализации может привести к масштабному оттоку водителей такси и финансовым потерям таксопарков. По данным РБК, в апрельском опросе Общественного совета по развитию такси более 70% водителей признались, что хотели бы сменить российский автомобиль на иномарку. Исследование провели среди владельцев и управляющих 276 таксопарков с автопарком более 150 тыс. машин. 51% опрошенных таксопарков сообщили, что у них есть автомобили Lada; у 11% другие модели отечественных авто, а остальные 38% заявили, что используют зарубежные марки. У 40% опрошенных российские авто занимали до 20% автопарка, у остальных — 10–18%.