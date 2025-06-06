Минпромторг РФ готовит список автомобилей для использования в такси

Министр промышленности и торговли РФ Антон Алиханов рассчитывает в сентябре опубликовать перечень машин, соответствующих критериям закона о локализации такси.

С 1 марта 2026 года на территории России, кроме Сибири Дальнего Востока и Калининградской области, начнут действовать требования к уровню локализации автомобилей такси. На линию смогут выходить машины, которые либо соответствуют установленным параметрам, либо выпускались по специальному инвестконтракту. Список автомобилей для использования в такси планируют опубликовать в сентябре. Об этом сообщил министр промышленности и торговли РФ Антон Алиханов, выступая перед сенаторами на пленарном заседании Совета Федерации в рамках «правительственного часа».

«Я думаю, что список опубликуем осенью. Постараемся как можно раньше, в сентябре этот приказ будет выпущен. Не будем затягивать, все модели нам понятны, все планы по локализации известны», - заявил глава Минпромторга РФ.

В целом доклад Антона Алиханова в Совфеде был посвящен тем мерам, которые сегодня предпринимаются для обеспечения технологического суверенитета страны. По его словам, реализация политики импортозамещения с 2015 года позволила значительно укрепить промышленный потенциал России.

Как отметил сенатор от Карелии Игорь Зубарев, Минпромторг сегодня проводит серьезную работу, результаты которой уже видны невооруженным взглядом. Если говорить об автомобилях, то в прошлом году российскому автопрому удалось добиться 35-процентного роста за счет различных программ господдержки спроса. Сегодня Минпромторг планирует восстановить программы «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль».

В рамках проекта «Промышленное обеспечение транспортной мобильности» активно идет работа над импортозамещенными воздушными судами МС-21, SJ-100, Ил-114–300, легкомоторным самолетом «Байкал» и вертолетами.

В железнодорожном машиностроении планируется восполнить единственную неохваченную нишу высокоскоростных поездов.

«Антон Алиханов не обошел вниманием в своем докладе и успехи в судостроительной отрасли. Только в этом году российские верфи сдали 19 судов различного класса и назначения: от современных катамаранов и экологичных электроходов до специализированных краболовов, рыбопромысловых судов и атомного ледокола «Якутия». Для Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию это очень важный вопрос, который сенаторы держат на контроле. Мы продолжим тесно сотрудничать с Минпромторгом РФ, разрабатывая новые меры поддержки для наших рыбопромышленников и не только», - отметил Игорь Зубарев.

Ранее сенатор Зубарев заявил, что открытие завода рыбных кормов в Карелии – это шаг к суверенитету в аквакультуре.