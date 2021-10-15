Минпромторг России объявил о готовности производить водородное топливо в Карелии

Производство «зеленого» водорода для энергетики может начаться в Карелии в течение двух лет.

Об этом сообщил глава Минпромторга РФ Денис Мантуров по итогам его поездки в Финляндию, где он участвовал в в заседании российско-финской межправительственной комисии по экономическому сотрудничеству.

«Перспективным направлением считаю развитие водородной энергетики; наслышаны и об инициативе по строительству водородного трубопровода из Финляндии и Швеции через Ботнический залив в Германию. Будем рады участвовать в реализации такого амбициозного проекта: российские компании ТМК и „Северсталь“ не только готовы поставить трубы, но и обладают необходимым компетенциями для ведения работ в качестве EPC-подрядчиков. К тому же наши компании в течение двух лет на базе своих площадок в Карелии готовы организовать производство и поставки „зеленого“ водорода в Финляндию», — приводит пресс-служба Минпромторга слова Мантурова.