Реклама

Минпромторг России объявил о готовности производить водородное топливо в Карелии

Новости. Экономика
11:49, 15 Октября 2021
фото: © Keystone Press Agency

Новости партнеров

Производство «зеленого» водорода для энергетики может начаться в Карелии в течение двух лет.

Об этом сообщил глава Минпромторга РФ Денис Мантуров по итогам его поездки в Финляндию, где он участвовал в  в заседании российско-финской межправительственной комисии по экономическому сотрудничеству.

«Перспективным направлением считаю развитие водородной энергетики; наслышаны и об инициативе по строительству водородного трубопровода из Финляндии и Швеции через Ботнический залив в Германию. Будем рады участвовать в реализации такого амбициозного проекта: российские компании ТМК и „Северсталь“ не только готовы поставить трубы, но и обладают необходимым компетенциями для ведения работ в качестве EPC-подрядчиков. К тому же наши компании в течение двух лет на базе своих площадок в Карелии готовы организовать производство и поставки „зеленого“ водорода в Финляндию», — приводит пресс-служба Минпромторга слова Мантурова.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Бабенка
2021-10-15 11:59:47
В пудожской ривьере
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
13.10.2021, 09:53
В Минздраве Карелии рассказали, как будут получать медпомощь непривитые от коронавируса
12.10.2021, 12:34
В Карелии вводят систему QR-кодов для посещения общественных мест
09.10.2021, 16:12
Любарский возразил критикам сельскохозяйственной ярмарки в Петрозаводске
14.10.2021, 07:00
Петиция против ограничений посещения больниц из-за коронавируса вызвала широкий отклик в Карелии
12.10.2021, 12:53
Стало известно, когда введут ограничения для посещения поликлиник и больниц Карелии
13.10.2021, 16:11
Проект изменений в Генплане Петрозаводска предусматривает снос «хрущевок»

Аналитика

Сегодня 09:24
Капитал
Дерматолог: «в детстве от кожных заболеваний можно избавиться на всю оставшуюся жизнь»
Специалист рассказал, почему именно в детском возрасте важно уделить особенное внимание лечению кожных заболеваний.
Жил да был QR-код за углом, и его ненавидел весь дом 1
Сегодня 09:23
Арбитражный управляющий выставил на торги офис-склад
14.10.2021 10:15
На съезд «Единой России» в «мягком вагоне» 22
12.10.2021 15:25
Ресторан — дело серьезное 12
12.10.2021 13:56
Вся аналитика

Чтиво

Сегодня 11:12
Личное мнение
«Надеюсь, когда весь этот бред закончится, вы все ещё сможете приходить в мои рестораны» 1
Известный петрозаводский ресторатор Сергей Ли высказался о введении в Карелии QR-кодов для посещения заведений общепита.
Лечим астигматизм по-новому
04.10.2021 09:00
«Мы рассказываем о том, чем живут люди в карельской глубинке» 3
30.09.2021 15:27
архив чтиво

Медиа

Лучи Победы в Петрозаводске 2021
22.06.2021 09:59
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»