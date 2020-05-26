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Минпросвещения назвало точные даты проведения ЕГЭ

Новости. Общество
20:40, 26 Мая 2020
фото: © ИТАР-ТАСС/Валерий Шарифулин
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В связи с эпидемиологической ситуацией власти сдвинули на несколько дней дату проведения ЕГЭ.

Основная волна экзаменов ЕГЭ начнется 3 июля. Об этом сообщил министр просвещения Сергей Кравцов в эфире телеканала "Россия 24". 

Первые штатные экзамены пройдут по литературе, географии и информатике, пишет РБК.

Однако предварительно также пройдут пробные ЕГЭ без участия школьников. Такой формат существовал, когда экзамен действовал в России в качестве эксперимента, пояснил Кравцов.

Пробные экзамены, по словам Кравцова, начнутся 29 июня, чтобы исключить сбои в системе и обеспечить безопасность школьников. 

"Согласились на том, что с учетом эпидемиологической ситуации <…> необходимо время для того, чтобы еще раз пройти весь порядок, провести некую подготовку, а также проверить информационные системы, системы видеонаблюдения, сканирования, печати. Поэтому было принято решение провести 29 июня и 30 июня пробные экзамены. И начать ЕГЭ именно с пробных экзаменов. Для того, чтобы настроить всю систему, чтобы экзамен прошел без сбоев", – заявил министр.

Кравцов подчеркнул, что важно соблюсти сроки приемной кампании. Он добавил, что расписание экзаменов опубликуют сегодня, 25 мая. Министр пообещал, что приемная кампания пройдет в сроки, которые были установлены ранее.

Экзамены могут завершиться 25 июля, "фактически в те же сроки, как планировалось первоначально".

Сроки проведения экзаменов в 2020 году несколько раз переносили из-за распространения коронавируса. Изначально основной этап экзаменов должен был начаться 25 мая, однако ЕГЭ перенесли на 8 июня. Позже в Минпросвещения решили провести его еще позднее, но конкретную дату не называли.

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