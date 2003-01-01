Минпросвещения планирует ввести курс «Моя семья» во всех школах России

Сейчас программа проходит апробацию в нескольких регионах.
Первый заместитель министра просвещения Александр Бугаев заявил, что внеурочный курс «Моя семья» после апробации должен быть распространен на все школы страны. С соответствующей речью он всытупил на Всероссийской конференции педагогов и организаторов курсов семьеведения.
— Я уверен, что этот курс после апробации и дальнейшей работы по расширению придет в каждую школу нашей страны, — привели слова Бугаева наши коллеги из ТАСС.
Он подчеркнул, что дети должны узнавать о ценности семьи с раннего возраста. Курс призван помочь в решении демографических проблем, с которыми сталкивается страна.
— Курс «Моя семья» — это «ребенок», который рождается в непростых условиях, но мы точно с этим справимся и точно учтем весь огромный опыт и наработки, которые в разных регионах нашей страны. И, на мой взгляд, очень сложно переоценить его [курса] значение, поскольку все мы знаем демографические сложности, с которыми сейчас наша страна сталкивается, — добавил Бугаев.
Программа рассчитана на 36 академических часов и уже проходит апробацию в 42 регионах. Курс направлен на формирование у школьников ценностного отношения к семье, уважения к традиционным ценностям и установок на семейный образ жизни. Занятия помогут ученикам научиться выстраивать диалог с родителями и старшими членами семьи.
Руководителем рабочей группы по реализации курса назначена вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова. Для преподавания предмета подготовлено около 1,5 тысячи специалистов.
Напомним, ранее в Госдуму внесен законопроект, освобождающий от тестирования по русскому языку некоторые категории детей. В том числе, речь идет об участниках программы по добровольному переселению в РФ.