Минпросвещения РФ может ввести в старших классах курс по истории, заявил журналистам в пятницу глава министерства Сергей Кравцов.

Об этом информирует ТАСС.

«Сегодня мы тоже обязательно обсудим, мне кажется, это своевременное предложение, ввести в старших классах — в 10-х или 11-х — такой курс интегрированный „Россия — моя история“, в котором еще раз [можно] пройти всю историю нашей страны», — сказал Сергей Кравцов.

По его словам, на занятиях по этому предмету старшеклассникам еще раз расскажут о значимых исторических событиях, их влиянии на становление российского государства.

«Уверен, что сегодняшние события, связанные с прекращением восьмилетней войны, которую вел киевский режим в отношении Луганской и Донецкой народных республик, также займет достойное место в этом курсе, — заявил Кравцов. — Такой курс „Россия — моя история“ позволит сформировать целостное представление о тех или иных явлениях нашей истории».

Он добавил, что этим курсом также планируется закрыть вопрос о недостаточности преподавания истории в школе.

«Причем этот курс рассчитан не только на старшеклассников, но и на студентов среднего профессионального образования», — добавил министр.