Минпросвещения подготовило проект о запрете сайтов с готовыми домашними заданиями

Министерство просвещения России разработало поправки в закон «Об информации», которые могут привести к блокировке сайтов с готовыми домашними заданиями (ГДЗ). Об этом сообщила пресс-служба ведомства.
Согласно законопроекту, под ограничение попадут ресурсы, публикующие:
— Готовые решения заданий из учебников и пособий федерального перечня.
— Контрольно-измерительные материалы (КИМы) и ответы к заданиям ЕГЭ и ОГЭ.
— Решения задач Всероссийской олимпиады школьников.
Ограничивать доступ к таким сайтам будет Роскомнадзор. В министерстве подчеркнули, что меры носят адресный характер и не означают полного запрета вспомогательных материалов. Разрешёнными останутся официальные данные из учебников, а также материалы, публикуемые самими организаторами олимпиад.
Цель инициативы — снизить недобросовестное использование готовых решений и повысить интерес школьников к самостоятельному обучению. В настоящее время законопроект проходит педагогическую экспертизу.
