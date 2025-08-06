Минпросвещения представило единый стандарт школьной формы

С 3 сентября вступают в силу изменения в приказ Росстандарта, утверждающие ГОСТ школьной формы.
Минпросвещения России представило новый стандарт школьной формы и показало образцы из ткани, которая соответствует требованиям ГОСТа, сообщает Российская газета. Они предъявляются к качеству ткани, а не к фасону одежды, уточнила депутат Госдумы Татьяна Буцкая.
— Нам всем кажется, что мы дышим легкими, но наша кожа тоже дышит. И дыхание кожи у ребенка может составлять до десяти процентов всего дыхания. О чем это говорит? О том, что если неправильная одежда, если через одежду невозможен этот газообмен, то ребенок находится просто в состоянии кислородного голодания, — сказала она.
Парламентарий добавила, что плохой материал может притягивать пыль, грязь и микроорганизмы, что повышает у школьников риск аллергии, а также простудных заболеваний, так как ребенок постоянно переохлаждается, а его кожа не дышит, из-за чего страдает иммунитет.
В процессе обсуждения был представлен и комплект школьной одежды. Для девочек — жакет и юбка бордового цвета, блузка с кружевным воротником и бантом. Для мальчиков — пиджак и брюки темно-синего цвета, голубая рубашка и темно-синий галстук. Производитель — одна из фабрик Тверской области, которой и был вручен первый сертификат соответствия ГОСТ.
— +50 лет однозначно, — прокомментировала комплекты глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина в своем телеграм-канале.
Однако, эксперты подчеркнули: представленные костюмы — лишь один из множества возможных вариантов. Главное здесь — качество ткани. По словам директора департамента государственной общеобразовательной политики и развития дошкольного образования ведомства Александра Реута, новый ГОСТ снимает психологические границы между детьми из семей с разным достатком, когда одни меняют одежду ежедневно, другие месяцами носят одни и те же комплекты. «Но окончательное решение о том, будет ли в школе форма обязательной или нет, принимает именно школа: учителя, родительские комитеты и сообщество учеников — коллегиально». — добавил Реут.
Новый стандарт формы вступает в силу с 3 сентября 2025 года.