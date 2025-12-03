Минпросвещения разработало новый стандарт обучения для старших классов

Количество учебных часов и предметов прописали в новом стандарте обучения для старшеклассников.
Минпросвещения разработало новый стандарт обучения для 10-11 классов.
Согласно обновленному образовательному стандарту, с 1 сентября 2027 года старшеклассники должны будут изучать не менее 13 школьных предметов, а также два учебных предмета на углубленном уровне. В регионах страны может вводиться преподавание родного языка и изучение родной литературы.
Кроме того, у образовательной организации есть право выйти с инициативой по созданию профильных классов (физико-математического, литературно-исторического, медицинского и др.). Предусмотрены также стандарты к оборудованию кабинетов для изучения химии, биологии и физики.
— Количество учебных занятий за 2 года на одного обучающегося — не менее 2312 часов и не более 2516 часов (не более 37 часов в неделю), — уточняется в документе.
Школа самостоятельно разрабатывает и утверждает план учебной и внеурочной деятельности. Освоение программы должно обеспечить готовность старшеклассников к самостоятельности, саморазвитию и личностному самоопределению, которое основано на традиционных духовно-нравственных ценностях России.
До 18 декабря Минпросвещения проводит педагогическую экспертизу этого проекта. Ждут реакции и предложений от учителей.
Ранее Рособрнадзор сообщал, что программы в школах перегружены до 30% неподъемными для учеников темами.