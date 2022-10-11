Минпросвещения РФ утвердило расписание ЕГЭ в 2023 году

Основной период сдачи ЕГЭ в 2023 году продлится с 26 мая по 20 июня.

Минпросвещения России утвердило расписание единого государственного экзамена (ЕГЭ) в 2023 году, пишет РБК.



Основной ЕГЭ будет проходить с 26 мая по 20 июня. Так, 26 мая выпускники будут сдавать географию, литературу и химию, 29 мая — русский язык, 1 июня — ЕГЭ по математике, 5 июня — историю и физику, 8 июня — обществознание, 13, 16 и 17 июня — иностранные языки, также 13 июня — биологию, а 19 и 20 июня — информатику.



Резервные сроки сдачи предметов определены с 12 апреля по 19 сентября. Это касается тех, кто получил неудовлетворительный результат по одному из обязательных предметов, пропустил экзамен по уважительной причине, а также тех, у кого совпали сроки проведения экзаменов.



Для тех, кто получает среднее профессиональное образование или учится за границей, экзамены начнутся с 20 марта и продлятся до 10 апреля. Для выпускников прошлых лет ЕГЭ пройдет с 20 марта по 1 июля.



В 2022 году основной период сдачи ЕГЭ с учетом резервных дней выпал на 26 мая — 2 июля. Первый (досрочный) этап аттестации проходил с 21 марта по 18 апреля.