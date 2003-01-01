Минпросвещения сообщило о снижении нагрузки на школьников

В Минпросвещения прокомментировали заявление главы Рособрнадзора Анзора Музаева о перегруженности школьной программы на 15-30%.

Министерство просвещения России заявило, что учебная нагрузка на школьников снизилась.

В министерстве пояснили, что Музаев говорил о проблеме, которая существовала раньше. Сейчас же проведена большая работа по снижению нагрузки. Ее результаты закреплены в приказе Минпросвещения № 704.

Сейчас уже с уверенностью можно говорить о снижении нагрузки на учеников, — заявили в ведомстве.

С 1 сентября 2025 года установлены новые нормы учебной нагрузки для школьников с 1 по 9 классы. Например, в первом классе дети должны учиться от 620 до 653 часов в год, а в восьмых и девятых классах — от 1122 до 1224 часов.

Напомним, Музаев ранее отмечал, что перегруженность программы создает проблемы не только для учеников, но и для учителей. По его словам, некоторые темы слишком сложны для школьного возраста и раньше изучались только в вузах. Программы в школах перегружены до 30% неподъемными для учеников темами, отметили в Рособрнадзоре. В ведомстве пересматривают стандарты.