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Минсельхоз Карелии активно готовится к предстоящей посевной

Новости. Общество
16:56, 16 Марта 2023

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Об этом рассказала и.о. министра сельского и рыбного хозяйства Республики Карелия Ольга Палкина.

Впереди, по словам и. о. министра Ольги Палкиной,  яровой сев в сельхозорганизациях Карелии: в этом году площадь под кормовыми культурами составит 21,5 тыс. га, площадь под картофелем и овощами — 2,2 тыс. га. Об этом рассказали в правительстве республики.

Приобретение семян кормовых культур ожидается на уровне прошлого года, минеральных удобрений — в соответствии с прогнозным планом наращивания их применения. За счёт проведения мелиоративных мероприятий будет дополнительно введено в хозяйственный оборот более 1 тыс. га сельскохозяйственных угодий.

— В посевной кампании этого года будут участвовать сельхозпредприятия, расположенные в Олонецком, Прионежском, Пряжинском, Кондопожском, Медвежьегорском и Питкярантском районах, — отметила Ольга Палкина.

Кроме того, в сельскохозяйственных предприятиях республики начались подготовительные работы к проведению сезонных полевых работ. Первые партии семян и минеральных удобрений  уже поступили в регион. Основные поставки ресурсов для проведения посевной традиционно поступят в Карелию в апреле.

Также в настоящее время Министерство сельского и рыбного хозяйства Республики Карелия принимает документы на конкурс на получение гранта «Агростартап». Сумма гранта с этого года увеличена до 7 миллионов рублей — по направлению «Разведение крупного рогатого скота» — и до 5 миллионов — по иным направлениям.

Этой популярной мерой поддержки за 4 года воспользовались 94 фермера почти из всех районов республики. Сегодня они успешно выращивают овощи и ягоды, разводят овец, быков и даже мидии. Радуют жителей и гостей Карелии натуральной фермерской молочной и ягодной продукцией, мёдом.

Заявиться на участие вправе любой гражданин Российской Федерации, в том числе, имеющий статус самозанятого. Приём документов — до 14 апреля 2023 года включительно.

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