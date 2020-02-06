Минсельхоз Карелии будет следить за состоянием аттракционов

С 2020 года сотрудники инспекции Минсельхоза приступили выполнению новой функции по контролю технического состояния аттракционов в Карелии.

Государственная инспекция по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники, входящая в структуру регионального Минсельхоза, в 2020 году обрела новую функцию и теперь занимается обследованием и регистрацией республиканских аттракционов.

Об этом министр сельского и рыбного хозяйства Карелии Владимир Лабинов сообщил в четверг, шестого февраля, на заседании коллегии регионального Минсельхоза.

"У министерства сельского хозяйства есть еще одна функция – это технический надзор за самоходными машинами, тракторами.. С этого года нам вменяется еще одна функция – это аттракционы", - сказал министр Лабинов.

Подробности - на сайте "Вести Карелии".