14:25, 26 Апреля 2019
Минсельхоз Карелии назвал сроки действия ограничений на любительское рыболовство
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Министерство сельского и рыбного хозяйства Карелии дало разъяснения ограничений и запретов, установленных правилам любительского рыболовства на водоемах республики в весенний период.
Правила предусматривают специальные ограничения рыболовства в период размножения нерестующих видов рыб в мае – июне, которые призваны обеспечить их естественное воспроизводство и сохранение численности.
Во время весеннего нереста на озерах Сямозеро, Нюк, Куйто, Выгозеро, Водлозеро, Топо-Пяозеро, Онежском озере и других озерах и водохранилищах в период "распаления льда" до 30 июня полностью запрещен любительский сетной лов. Во время действия запрета граждане могут ловить рыбу на ручную удочку.
Подробности читайте в материале интернет-газеты "Вести Карелии".
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