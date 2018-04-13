Минсельхоз Карелии обещал сохранить совхозы после приватизации

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Министерство сельского хозяйства Карелии разработает жесткие критерии приватизации ОАО "Совхоз "Толвуйский" и ОАО "Совхоз "Ведлозерский", чтобы не допустить повторения судьбы ряда других предприятий, рухнувших после смены собственника.
Об этом заявила сегодня заместитель министра Оксана Гаврош на заседании парламентского комитета по экономической политике.
По ее словам, приватизация совхозов включена в проект программы приватизации на 2018-2019 годы. Такое решение было принято после оценки материально-технической базы и финансового состояния предприятий.
Замминистра заверила, что банкротства предприятий после приватизации не произойдет.
Что для этого будет сделано, читайте в материале деловой интернет-газеты "Вести Карелии".
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