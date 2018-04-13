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Новости. Общество
11:15, 13 Апреля 2018

Минсельхоз Карелии обещал сохранить совхозы после приватизации

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Министерство сельского хозяйства Карелии разработает жесткие критерии приватизации ОАО "Совхоз "Толвуйский" и ОАО "Совхоз "Ведлозерский", чтобы не допустить повторения судьбы ряда других предприятий, рухнувших после смены собственника.

Об этом заявила сегодня заместитель министра Оксана Гаврош на заседании парламентского комитета по экономической политике.

По ее словам, приватизация совхозов включена в проект программы приватизации на 2018-2019 годы. Такое решение было принято после оценки материально-технической базы и финансового состояния предприятий.

Замминистра заверила, что банкротства предприятий после приватизации не произойдет.

Что для этого будет сделано, читайте в материале деловой интернет-газеты "Вести Карелии".

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Владислав Стефанов
2018-04-13 12:29:30
Тут уместно вспомнить "Поднятую целину" и двадцатипятитысячников. Лучшие люди (коммунисты) были посланы трудиться в колхозы. Сейчас именно то время, чтобы "лучшие" смогли это доказать. Не сомневаюсь, что в Минсельхозе Карелии трудятся прекрасные специалисты сельского хозяйства. Вот где простор для творчества и патриотизма. Вот, Лабинов аж из Москвы приехал поднимать Карелию. А уж из Петрозаводска не грех и в Ведлозеро поехать. Или слабо, пацаны?
Плейшнер
2018-04-13 11:34:59
Обещать , не значит женится . Потом ищи тебя , Лабинов , свищи . ,также как в Пряже и Медгоре.
Гость
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