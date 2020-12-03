Минсельхоз Карелии объявил о смягчении условий господдержки семейных ферм

Министерство сельского хозяйства Карелии подготовило разъяснения, как изменятся требования к претендентам на получение грантов для развития семейных ферм с 1 января 2021 года.

Одно из основных изменений связано с тем, кто имеет право претендовать не получение такого гранта.

Сейчас заявки принимают только от глав крестьянских (фермерских) хозяйств. С 1 января участвовать в отборе также смогут индивидуальные предприниматели, которые занимаются сельскохозяйственным производством. О других изменениях читайте в интернет-газете "Вести Карелии".