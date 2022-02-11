Минсельхоз Карелии объявил о планируемом увеличении штрафов за нападения собак

Министерство сельского хозяйства Карелии отреагировало на подготовку законопроекта об увеличении штрафов владельцам животных, покусавших людей.

Это следует из официального сообщения на сайте министерства.

Планируется увеличить штрафы до 200 тыс. рублей. Такой законопроект ожидается в Госдуме в конце февраля.

В этой связи Минсельхоз Карелии напомнил владельцам животных о том, как не допустить нападений домашних питомцев на людей. По мнению ведомства, для этого необходимо соблюдать требования федерального закона «Об ответственном обращении с животными и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

«В том числе осуществляя выгул домашних животных, необходимо обеспечить безопасность граждан, животных, сохранность имущества физических лиц и юридических лиц», — пояснили в министерстве.