Минсельхоз Карелии ответит на вопросы ответственного обращения с животными

Министерства сельского и рыбного хозяйства республики проведет во вторник «горячую линию».

Сегодня с 16.00 до 17.00 специалисты Министерства сельского и рыбного хозяйства Карелии проведут очередную «горячую линию» по вопросам ответственного обращения с животными и соблюдения требований ветеринарного законодательства.

Звонки принимаются по телефону 8 (8142) 77-48-11.