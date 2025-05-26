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Минсельхоз Карелии встретится с жителями Ламбасручья, где планируется разведение форели

Новости. Общество
12:30, 03 Июня 2025
фото: © Минсельхоз Карелии

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Такое решение было принято на внеочередной сессии Великогубского сельского поселения, к которому относится поселок Ламбасручей.

2 июня вопрос формирования границ рыбоводного участка в Уницкой губе Онежского озера вошел в повестку внеочередной сессии депутатов. Часть местных жителей опасается, что новый участок, где планируется выращивать форель, нанесет вред окружающей среде.

Министр сельского и рыбного хозяйства республики Ольга Палкина пояснила, что решение о формировании участка принимала официальная комиссия, которая предварительно запросила мнения компетентных министерств и ведомств, в том числе, по поводу экологических рисков. В полученных ответах компетентные органы четко указали, что вреда окружающей среде новый участок не принесет.

На сессии депутатов Великогубского сельского поселения также присутствовал руководитель карельского филиала Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии Сергей Коркин, который, в частности, разъяснил, что минимальные глубины для безопасного разведения товарной форели составляют 5-8 метров. На новом же участке глубины превышают 30 метров.

Поддержала создание рыбоводного участка местная молодежь, которая заинтересована в трудоустройстве.

«Давайте вообще все ляжем в деревянный макинтош, возьмем белые тапочки и будем лежать. Все, ничего не нужно делать. Лес нельзя, рыбу нельзя, все нельзя. Вы должны выдвигать собственные предложения, вы же этого не делаете. Не нужно кричать, что все плохо», — заявила местная жительница.

Заявку на формирование границ РВУ в Уницкой губе Онего в комиссию подало форелевое хозяйство ООО «Норд-Ост-Рыбпром». Предприятие работает на территории Медвежьегорского района с 1999 года, на сегодняшний день из 200 работников 185 человек — это местные жители с заработной платой, превышающей средние значения по республике. Кроме того, хозяйство известно своими социальными проектами.

«Это предприятие ни разу не отказало в материальной помощи за время моей деятельности. Это предприятие является основным налогоплательщиком. Мы все хотим жить так, чтобы рядом с нами была наша молодежь», — заявил на сессии экс-глава Великогубского сельского поселения Александр Федотов.

В заключение встречи министр Ольга Палкина еще раз подчеркнула, что свое решение комиссия приняла в строгом соответствии с действующим законодательством. Более того, в протокол заседания комиссии были включены результаты опроса, проведенного среди жителей поселка Ламбасручей местными депутатами. Из 137 человек 76 выступили за формирование границ РВУ, 61 были против.

«Мы договорились встретиться еще раз, непосредственно в поселении Ламбасручей, рассказать местным жителям о том, как проходит выделение границ рыбоводного участка, что этому предшествует, какие документы предоставляются, что министерство запрашивает, а также разъясним некоторые основы законодательства. Кроме того, договорились, что предприятие расскажет о своих планах развития, о своих социальных программах. Возможно, что мы придем к подписанию соглашения между Великогубским сельским поселением и ООО „Норд-Ост-Рыбпром“ о взаимодействии, о поддержке местных инициатив», — отметила Ольга Палкина.

Встреча состоится в ближайшую пятницу, 6 июня, чтобы еще раз обозначить позицию местных властей, Минсельхоза Карелии и предприятия, а также ответить на вопросы людей.

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