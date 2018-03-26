Фужер 2 шт. 170 мл.
200
139
Набор кастрюль
2700
1599
Дрель аккумуляторная
1500
999
Набор инструмента
2990
2390
Ваза для цветов
260
119
ПОСМОТРЕТЬ
Новости. Общество
11:02, 26 Марта 2018

Минсельхоз Карелии потратит больше миллиона рублей на самопиар

По теме

ОПРОС: Опасаетесь ли вы, что трагедия в Кемерово может повториться в Петрозаводске?
26.03.18 12:06
Выборы президента в Карелии могли закончиться иначе, свидетельствует опрос
26.03.18 11:44
Олонецкий молочный комбинат хочет взыскать с Минфина Карелии более 18 млн рублей
26.03.18 11:32
Все новости
Загрузка...

Ведомство объявило аукцион по выбору телеканала для подготовки информационных материалов.

Согласно техническому заданию к аукционной документации, министерство профинансирует подготовку десяти передач длительностью 20 минут каждая.

Начальная цена контракта составляет 1,068 млн рублей.

Подробности – в материале "Вестей Карелии".

По теме

ОПРОС: Опасаетесь ли вы, что трагедия в Кемерово может повториться в Петрозаводске?
26.03.18 12:06
Выборы президента в Карелии могли закончиться иначе, свидетельствует опрос
26.03.18 11:44
Олонецкий молочный комбинат хочет взыскать с Минфина Карелии более 18 млн рублей
26.03.18 11:32
Все новости

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
NIK
2018-03-26 11:53:01
Так и пиарят себя от того , что ни хрена не работают , мозгов нет. Кто же чего хорошего скажет о них , только за деньги и осталось.
Александр
2018-03-26 11:31:16
Как можно пиарить то чего нет
User
2018-03-26 11:13:35
Сначала уморили пряжинских норок, теперь будут тратить бабки на бестолковый пиар! Дебилы, мля!
Олег Николаевич
2018-03-26 11:39:41
User,
Почему бестолковый? Есть же пример теперь хороший,аж 77% можно выжать благодаря телеку!!!
А то что люди гибнут в торговых центрах,на скоро построенных,или "Мост" работники не дождутся зарплаты, или норки гибнут от дебилов-людей, это всё "второстепенно" ,главное пропиариться....
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
20.03.2018, 16:21
Лыжник умер при переходе Онежского озера
19.03.2018, 10:22
Хуже всего за Путина проголосовали в Суоярви и Кондопоге, лучше всего – в Лахденпохье и Костомукше
20.03.2018, 10:05
Страшное преступление совершено в Петрозаводске: мужчина отрубил голову родному брату
20.03.2018, 15:47
Бывают смены, когда посадить в машину "скорой" просто некого
22.03.2018, 10:16
Карелия перестала быть Карелией
22.03.2018, 10:44
Главный итог выборов – Карелия перестала быть Карелией

Аналитика

22.03.2018 10:16
Тема недели
Карелия перестала быть Карелией 90
Главный итог президентских выборов в нашей республике – полное размывание региональной политической идентичности. Мы теперь, как все.
Боднарчук о голосовании за благоустройство: отработали всем миром 1
21.03.2018 16:32
Бывают смены, когда посадить в машину "скорой" просто некого
20.03.2018 15:47
"Грязная информационная кампания", или "Выборы идут нормально" 11
18.03.2018 16:39
Каждый голос – решающий 3
16.03.2018 15:40
Вся аналитика

Чтиво

Сегодня 12:00
Без политики
SKODA OCTAVIA. Обойдемся без происшествий
Самое главное в автомобиле — это человек. Зная, как много людей выбирают OCTAVIA в качестве семейного автомобиля, инженеры марки SKODA позаботились о том, чтобы каждая поездка на SKODA OCTAVIA была спокойной и безопасной.
"Чтобы дольше жить, нужно меньше есть и не пить спиртного"
20.03.2018 16:47
Белорусская офтальмология дает фору Карелии 2
19.03.2018 13:09
Как я к Путину ездила 12
07.03.2018 13:27
архив чтиво

Медиа

"Заживем" от ТНТ-Онего
23.03.2018 14:29
все фото и видео

Опрос

Опасаетесь ли вы, что трагедия в Кемерово может повториться в Петрозаводске?


© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»