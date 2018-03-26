Минсельхоз Карелии потратит больше миллиона рублей на самопиар

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Ведомство объявило аукцион по выбору телеканала для подготовки информационных материалов.
Согласно техническому заданию к аукционной документации, министерство профинансирует подготовку десяти передач длительностью 20 минут каждая.
Начальная цена контракта составляет 1,068 млн рублей.
Подробности – в материале "Вестей Карелии".
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