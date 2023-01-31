Минсельхоз Карелии запретил самостоятельно хоронить домашних животных

В Минсельхозе Карелии разъяснили порядок действий при утилизации трупа домашнего животного.

Первое, что необходимо сделать после смерти домашнего животного - в течение суток обратиться в ветеринарную службу, заявили в региональном Минсельхозе. Ветеринарный врач определит допустимый способ захоронения.



Этот выбор может быть ограничен из-за заражения животного. Для утилизации труп передается в одну из организаций: ветклинику или специализированному подрядчику, который кремирует животных.



Самостоятельная утилизация трупов животных недопустима, - заявили в министерстве. Эту услугу оказывает республиканский центр ветеринарии и консультирования.



Связаться со специалистами в случае смерти питомцев можно по телефонам в Петрозаводске: 74-88-63, 56-99-92 или 74-87-72.