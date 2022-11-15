Минсельхоз направил на проверку жалобу жителей Карелии на нарушения форелевой фермы

Министерство сельского хозяйства Карелии отреагировало на обращение жителей деревни Вокнаволок, заявивших о незаконно установленных садках для форели в устье реки.

Ответ Минсельхоза размещен в его официальной группе Вконтакте.

Поводом стала публикация в соцсети о садках в устье реки Ливойоки, где размещение форелевого хозяйства запрещено.

Как сообщили в Минсельхозе, эта информация направлена в Северо-Западное территориальное управление федерального Агентства по рыболовству (СЗТУ ФАР). Оно должно ответить на вопрос, выдавалось ли разрешение на размещении садков в данном месте.

«Расположения садков и любых других объектов рыбоводной инфраструктуры вне официальных границ предоставленного в пользование рыбоводного участка является нарушением действующего законодательства», — добавили министерстве.