Минсельхоз обновил список вакансий на основных предприятиях АПК Карелии

Ведущие предприятия агропромышленного комплекса Карелии готовы принять на работу более 70 специалистов на разные должности от рабочих и сторожей до руководящего состава.

Обновленный список вакансий опубликован на официальном сайте министерства сельского хозяйства республики.

Работники нужны в совхозах «Мегрега» и «Эссойла», на хлебозаводе «САМПО» и молокозаводе «Славмо», петрозаводском ликеро-водочном заводе, суоярвском хлебозаводе и в кондитерской сети «Беккер».

Есть вакансии в нескольких рыбоводческих хозяйствах. Нужны специалисты в Республиканском центре ветеринарии и консультирования.