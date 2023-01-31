Минсельхоз обновил список вакантных рабочих мест на ведущих предприятиях АПК Карелии

Более 100 вакансий открыто на 12 предприятиях агропромышленного комплекса Карелии.
Их список опубликовало на своем официальном сайте министерство сельского и рыбного хозяйства республики.
Сотрудники требуются племсовхозу «Мегрега», совхозам «Ведлозерский» «Толвуйский», «Эссойла», «Ладожское», Агрокомплексу им. В. М. Зайцева. Нужны не только рабочие, но и специалисты для руководящего состава.
Много вакансий есть на петрозаводском хлебозаводе «САМПО», молокозаводе «СЛАВМО», ликеро-водочном заводе «АлкоВорлд» и Суоярвском хлебозаводе. Там, в основном, нужны специалисты низшего и среднего звена.
Есть возможность трудоустройства в рыбоводное хозяйство «Приладожье» и в государственный «Республиканский центр ветеринарии и консультирования».
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