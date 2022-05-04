Минсельхоз возобновил выдачу субсидий частным компаниям Карелии после многолетнего перерыва

Министерство сельского хозяйства Карелии удовлетворило заявки двух частных предприятий — ООО «Янишполе» и ООО «Агрокомплекс им. В. М. Зайцева» — на предоставление субсидий для увеличения производства молока.

С ООО «Янишполе» уже подписано соглашение о выделении 13,4 млн рублей. ООО «Агрокомплекс им. В. М. Зайцева» получит 0,1 млн рублей.

«Деньги предназначены для обеспечения прироста коровьего молока собственного производства в части увеличения поголовья коров и повышения молочной продуктивности», — пояснили в министерстве.

Предоставление субсидий частным предприятиям сельского хозяйства возобновилось в этом году после многолетнего перерыва, вызванного изменением условий соглашений с министерством сельского хозяйства. Предприятиям стали выдавать деньги в обмен на обязательства увеличить объем производства, количество техники и удобрений. Частные компании отказывались заключать соглашения на таких условиях, но в этом году изменили свою позицию и согласились с требованиями Минсельхоза.