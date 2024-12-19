Вопреки законодательству: Минсельхоз заключил договоры с индивидуальным предпринимателем на промышленный вылов рыбы

По иску прокурора договоры водопользования признаны недействительными.

Как сообщили в прокуратуре республики, в ноябре 2023 года между Минсельхозом Карелии и индивидуальным предпринимателем заключены 8 договоров водопользования в целях осуществления промышленного рыболовства на территории акватории озера Водлозеро, входящей в состав национального парка «Водлозерский».

При заключении договоров не было учтено, что эти зоны национальных парков отнесены к особо охраняемым природным территориям, на которых запрещена любая деятельность, способная нанести ущерб природному комплексу, в том числе промышленное рыболовство.

Прокуратура направила в Арбитражный суд Карелии исковое заявление с требованием признать недействительными договоры пользования водными биологическими ресурсами.

Решением суда требования надзорного ведомства удовлетворены.

После вступления судебного акта в законную силу прокуратура проконтролирует его исполнение.