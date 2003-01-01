Минск лидирует в списке желаемых авиамаршрутов для жителей Карелии

Жители Карелии все еще могут оставить свое мнение в опросе о самых желаемых новых авианаправлениях.

Вице-премьер правительства Карелии Виктор Россыпнов недавно запустил в своем Телеграм-канале опрос с целью выяснить, какие авиамаршруты из Петрозаводска могут быть востребованы в будущем. В списке предложенных вариантов Геленджик, Мурманск, Самара и Минск. Есть и четвертый свой вариант, который можно предложить в комментариях.

Из почти 600 проголосовавших 66% отдают предпочтение белорусскому Минску. На втором месте Геленджик, потом Мурманск. Меньше всего жаждущих полететь в Самару.

Из существующих рейсов, напомним, лидирует маршрут в Казань. На втором месте — Калининград. Подробнее об этом читайте здесь.