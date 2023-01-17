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Минсоц Карелии напомнил, как получить субсидию на оплату ЖКХ

Новости. Общество
10:21, 25 Января 2023
фото: domofond.ru

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Главное условие для получения субсидии— отсутствие подтвержденной непогашенной судебной задолженности за жилье и ЖКУ за последние три года.

В карельском министерстве социальной защиты рассказали, что граждане, расходы которых на оплату жилого помещения и ЖКУ превышают 22% от совокупного дохода семьи, могут претендовать на предоставление субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг.

Субсидия предоставляется гражданам при одновременном соответствии необходимых условий. Это наличие гражданства Российской Федерации или распространение на иностранного гражданина соответствующего международного договора РФ. Кроме этого, нужна регистрация по месту жительства в жилом помещении, для оплаты которого гражданин обращается за субсидией и наличие основания для этой выплаты и пользования жилым помещением.

В субсидии могут отказать тем гражданам, у которых есть подтвержденная и вступившая в законную силу судебным актом непогашенная задолженность по оплате жилых помещений и коммунальных услуг, которая образовалась за период не более чем 3 последних года.

Для предоставления субсидии считают доходы заявителя и членов его семьи за 6 календарных месяцев. Отсчет периода начинается за 6 месяцев до месяца подачи заявления о предоставлении субсидии. Например, при обращении за субсидией в январе 2023 года, учету подлежат доходы за период с 01.01.2022 по 30.06.2022 года.

По всем вопросам и предоставления консультаций необходимо обращаться в отделение по работе с гражданами в Центр социальной работы по месту жительства. Информацию о ближайшем можно найти на сайте и по телефону 8-(800)-600-0000.

Кроме того, дополнительные сведения о субсидии можно найти в группе Центра социальной работы РК во «ВКонтакте».

За прошлый год такой мерой поддержки в Карелии воспользовались 10215 семей.

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