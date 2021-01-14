Минсоцзащиты Карелии начало проверку дома-интерната, сотрудники которого якобы съели подарки подопечных

Министерство социальной защиты Карелии начало документарную внеплановую проверку дома-интерната для ветеранов, сотрудников которого благотворители обвинили в присвоении новогодних подарков, привезенных для подопечных.

Как сообщила на своей странице в соцсети Алина Пинчук, благотворитель предоставившая новогодние подарки для пожилых людей, проживающих в интернате, ей пришло уведомление от Минсоцзащиты республики о начале документарной внеплановой проверки дома-интерната для ветеранов.

"Минсоцзащиты начал внеплановую документарную проверку по фактам, изложенным в соцсети и СМИ, по вопросу непредоставления подарков (десертов), направленных благотворителями получателям социальных услуг петрозаводского дома–интерната для ветеранов", - сообщается в уведомлении. Также в Минсоцзащиты уточнили, что при подтверждении указанных нарушений, влияющих на деловую репутацию Дома-интерната, к виновным лицам будут предприняты меры организационного и дисциплинарного характера.

Напомним, что Алина Пинчук отвезла на Новый год подарки - одежду, белье, сладости и фрукты - для пожилых людей, проживающих в интернате.

Инициатор акции попросила прислать ей фотографии с праздничного мероприятия, где планировалось раздать эти подарки ветеранам. Однако праздник в Доме ветеранов не состоялся из-за пандемии коронавируса, подарки выдавали в индивидуальном порядке. Но Алину Пинчук не устроил фотоотчет, подготовленный сотрудниками учреждения.

"Они мне прислали фотографии, на которых лежит хлеб и по одной мандаринке. А до это было еще передано больше количество подарков, на что тоже был запрошен фотоотчет. Там были и носочки и кружечки… Сфотографировать пенсионера с подарком, я думаю, что это не затруднит – хотя бы пару фотографий сделать, чтобы мне отчитаться перед людьми, которые это все приносили…", - пояснила инициатор акции.

На странице Вконтакте она высказала подозрение, что часть подарков была присвоена сотрудниками учреждения.

В Доме ветеранов возмутились таким предположением.

Инициатор акции обратилась к главе Карелии Артуру Парфенчикову с просьбой провести проверку в Доме ветеранов. Кроме того, разобраться в этой истории пообещал депутат парламента Карелии Леонид Лиминчук. По его словам, он направит запрос в министерство социальной защиты республики.