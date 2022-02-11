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Минсоцзащиты Карелии объяснило правила использования маткапитала для газификации

Новости. Общество
16:03, 18 Февраля 2022
фото: © ИТАР-ТАСС/Дмитрий Рогулин

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Принятый 17 февраля парламентом Карелии закон об использовании регионального материнского капитала для подключения жилья к природному газу, предусматривает ряд условий для жителей республики.

Об этом сообщили в министерстве социальной защиты Карелии.

Семьи, получившие региональный маткапитал, имеют право распоряжаться им в полном объеме или по частям для оплаты работ по газификации индивидуальных жилых домов при соблюдении следующих условий:

- лица, имеющие право на региональный материнский капитал, должны являться собственниками индивидуальных жилых домов (иметь долю в праве собственности на индивидуальный жилой дом);

- иметь право собственности на земельный участок (долю земельного участка);

- индивидуальный жилой дом должен быть расположен в границах газифицированного населенного пункта (ранее газифицированного населенного пункта).

Средства на газификацию направляются безналичным платежом.

«Особенностью этого направления регионального материнского капитала является то, что средства могут быть использованы вне зависимости от достижения ребенком определенного возраста», - пояснила министр социальной защиты Карелии Ольга Соколова.

По вопросам использования регионального материнского (семейного) капитала можно обращаться в отделения Центра социальной работы по месту жительства.

Региональный материнский капитал предоставляется из республиканского бюджета с 2013 года при рождении третьего (или последующего) ребенка. Его размер составляет 105,5 тыс. рублей. В 2021 году средствами регионального материнского капитала воспользовались 1420 человек.

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