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Минсоцзащиты Карелии объявило размер выплат владельцам индивидуальных жилых домов на газификацию

Новости. Общество
16:04, 17 Января 2022
фото: ©Кирилл Кухмарь/ТАСС

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Органы социальной защиты Карелии начали принимать заявки на предоставление материальной помощи владельцам индивидуальных жилых домов для их подключения к природному газу.

Об этом сообщили в министерстве социальной защиты республики.

«Размер выплаты составляет 80% от стоимости мероприятий, осуществляемых по договору о подключении и по договору на выполнение работ, но не более 96 000 рублей при наличии фасадного крана и не более 121 600 рублей со строительством газопровода в границах земельного участка», — пояснили в министерстве.

Правом на материальную помощь могут воспользоваться малоимущие граждане, которые являются собственниками индивидуальных жилых домах, подлежащих газификации, и там зарегистрированы.

По всем необходимо обращаться в отделение по работе с гражданами Центра социальной работы Республики Карелия по месту жительства.

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Комментарии

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David.
2022-01-17 16:27:09
Чай не китайцы, сами заплатите...
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