Минсоцзащиты Карелии объявило размер выплат владельцам индивидуальных жилых домов на газификацию

Органы социальной защиты Карелии начали принимать заявки на предоставление материальной помощи владельцам индивидуальных жилых домов для их подключения к природному газу.

Об этом сообщили в министерстве социальной защиты республики.

«Размер выплаты составляет 80% от стоимости мероприятий, осуществляемых по договору о подключении и по договору на выполнение работ, но не более 96 000 рублей при наличии фасадного крана и не более 121 600 рублей со строительством газопровода в границах земельного участка», — пояснили в министерстве.

Правом на материальную помощь могут воспользоваться малоимущие граждане, которые являются собственниками индивидуальных жилых домах, подлежащих газификации, и там зарегистрированы.

По всем необходимо обращаться в отделение по работе с гражданами Центра социальной работы Республики Карелия по месту жительства.