Минсоцзащиты Карелии подсчитало, как выросли детские пособия с 1 января

Пособия на детей выросли с 1 января на 4% с учетом прогнозируемого уровня инфляции.

Об этом сообщили в министерстве социальной защиты Карелии.

При выплате детских пособий конкретные суммы зависят от районного коэффициента — 15%, 30% и 40%. Минсоцзащиты представило расчеты размера пособий при максимальном коэффициенте 40%.

Например, ежемесячное пособие на ребенка составит 206 рублей 94 копейки, а если среднедушевой доход семьи не превышает половины прожиточного минимума — 321 рубль 93 копейки.

Многодетные семьи будут получать ежемесячно на каждого ребенка 1 555 рублей 16 копеек, а малоимущие — 1 624 рубля 11 копеек.

Размер пособия на детей одиноких матерей или на ребенка, родители которого уклоняются от уплаты алиментов, а также на ребенка военнослужащего, проходящего службу по призыву, составит 335 рублей 90 копеек, а для малоимущих — 405 рублей 90 копеек в месяц.

На сколько выросли другие пособия и социальные выплаты в Карелии, читайте здесь.