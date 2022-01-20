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Минсоцзащиты Карелии подсчитало, как выросли детские пособия с 1 января

Новости. Общество
11:28, 21 Января 2022
фото: © Максим Судаков / ТАСС

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Пособия на детей выросли с 1 января на 4% с учетом прогнозируемого уровня инфляции.

Об этом сообщили в министерстве социальной защиты Карелии.

При выплате детских пособий конкретные суммы зависят от районного коэффициента — 15%, 30% и 40%. Минсоцзащиты представило расчеты размера пособий при максимальном коэффициенте 40%.

Например, ежемесячное пособие на ребенка составит 206 рублей 94 копейки, а если среднедушевой доход семьи не превышает половины прожиточного минимума — 321 рубль 93 копейки.

Многодетные семьи будут получать ежемесячно на каждого ребенка 1 555 рублей 16 копеек, а малоимущие — 1 624 рубля 11 копеек.

Размер пособия на детей одиноких матерей или на ребенка, родители которого уклоняются от уплаты алиментов, а также на ребенка военнослужащего, проходящего службу по призыву, составит 335 рублей 90 копеек, а для малоимущих — 405 рублей 90 копеек в месяц.

На сколько выросли другие пособия и социальные выплаты в Карелии, читайте здесь.

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