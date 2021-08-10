Минсоцзащиты Карелии получило паспорт коллективного иммунитета

Около 80 процентов сотрудников Министерства социальной защиты сделали прививки от коронавируса.

Паспорт коллективного иммунитета выдан министерству за номером 75. На момент оформления паспорта количество работников, прошедших вакцинацию, составляло более 60%, а в настоящее время — уже почти 80%, сообщается на сайте правительства республики.

Кроме того, руководители ведомства — министр социальной защиты Ольга Соколова и заместители Иван Скрыников и Алексей Детков — прошли ревакцинацию однокомпонентной вакциной «Спутник Лайт», так как закончился шестимесячный срок после 2-х компонентной прививки «Гам-КОВИД- Вак».

Ранее ЦИК Карелии получила паспорт коллективного иммунитета.