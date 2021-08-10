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Минсоцзащиты Карелии получило паспорт коллективного иммунитета

Новости. Общество
18:40, 11 Августа 2021
фото: © Министерство социальной защиты Республики Карелия

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Около 80 процентов сотрудников Министерства социальной защиты сделали прививки от коронавируса.

Паспорт коллективного иммунитета выдан министерству за номером 75. На момент оформления паспорта количество работников, прошедших вакцинацию, составляло более 60%, а в настоящее время — уже почти 80%, сообщается на сайте правительства республики.

Кроме того, руководители ведомства — министр социальной защиты Ольга Соколова и заместители Иван Скрыников и Алексей Детков — прошли ревакцинацию однокомпонентной вакциной «Спутник Лайт», так как закончился шестимесячный срок после 2-х компонентной прививки «Гам-КОВИД- Вак».

Ранее ЦИК Карелии получила паспорт коллективного иммунитета.

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