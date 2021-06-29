Минсоцзащиты Карелии разъяснило, как получать соцвыплаты тем, кто не хочет заводить карту «Мир»

Министерство социальной защиты Карелии разъяснило, какие категории граждан с 1 июля 2021 для получения соцвыплат и пособий должны оформить карту «Мир», и что будет, если этого не сделать.

Требование о начислении соцвыплат только на карты «Мир» содержится в федеральном законе «О национальной платежной системе». Переход планировался еще в конце прошлого года, но в связи с пандемией Центробанк продлил срок до 1 июля 2021 года.

Граждане, которые не хотят оформлять карту «Мир» смогут получать социальные выплаты тремя способами. Первый — в отделениях Почты России. Второй способ — через виртуальный счет в банке, не привязанный ни к какой карте. Третий вариант — лично прийти в отделение банка и получить деньги наличными.

Тем, кто согласен получать выплаты и пособия на карту «Мир», должны предоставить соцслужбе новые реквизиты счета получателя.

Как это сделать, читайте в интернет-газете «Вести Карелии».