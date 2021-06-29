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Минсоцзащиты Карелии разъяснило, как получать соцвыплаты тем, кто не хочет заводить карту «Мир»

Новости. Общество
11:37, 30 Июня 2021
фото: Алексей Филиппов/РИА Новости

Министерство социальной защиты Карелии разъяснило, какие категории граждан с 1 июля 2021 для получения соцвыплат и пособий должны оформить карту «Мир», и что будет, если этого не сделать.

Требование о начислении соцвыплат только на карты «Мир» содержится в федеральном законе «О национальной платежной системе».  Переход планировался еще в конце прошлого года, но в связи с пандемией Центробанк продлил срок до 1 июля 2021 года.

Граждане, которые не хотят оформлять карту «Мир» смогут получать социальные выплаты тремя способами. Первый — в отделениях Почты России. Второй способ — через виртуальный счет в банке, не привязанный ни к какой карте. Третий вариант — лично прийти в отделение банка и получить деньги наличными.

Тем, кто согласен получать выплаты и пособия на карту «Мир», должны предоставить соцслужбе новые реквизиты счета получателя.

Как это сделать, читайте в интернет-газете «Вести Карелии».

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Комментарии

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кир
2021-06-30 12:08:16
Только наличные многие хотят. Как в семнадцатом веке, - сказал кот.
nae
2021-06-30 12:26:08
кир, имеют право.
кир
2021-06-30 12:43:58
nae, а кто против? Спросил кот. Только долго рассчитываются в магазинах, а очередь ждет.((
Гость
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