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Минсоцзащиты подсчитало число беженцев с Донбасса, прибывших в Карелию

Новости. Общество
15:44, 15 Марта 2022
фото: © AP

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После начала спецоперации на Украине в Карелию прибыли с Донбасса 30 человек, в том числе, 8 детей.

Об этом сообщил сегодня первый замминистра социальной защиты Карелии Иван Скрыников на заседании комитета по здравоохранению и социальной политике парламента республики.

По его словам, все эти люди прибыли самостоятельно и разместились в Петрозаводске, Сортавале, Лахденпохье, Питкяранте, Костомукше, Пудоже, Беломорском и Кемском районах.

Дети дошкольного возраста зачисляются в детские сады, школьники — в средние образовательные учреждения Карелии. Кроме того, в числе беженцев есть один учащийся, которому подыскивают место в техникуме. Трудоспособные беженцы получат помощь в трудоустройстве.

Также беженцам положена единовременная материальная помощь по 10 тыс. рублей каждому. По словам Скрыникова, 19 их них уже получили такие выплаты.

Если в Карелию будут прибывать организованные группы, то их направят в места временного размещения, где созданы условия для проживания 400 человек.

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