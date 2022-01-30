Минсоцзащиты выдало деньги жителю Петрозаводска, чтобы он сменил профессию и стал фотографом

Социальный контракт помог петрозаводчанину организовать бизнес в сфере видео- и фотосъемки.

Об этом сообщили в министерстве социальной защиты Карелии.

Житель Петрозаводска Алексей Птица на протяжении 5 лет работал в сфере общественного питания, однако решил сменить профессию и организовать собственное дело — заниматься съемкой свадебных и иных семейных торжеств, корпоративных событий, городских праздников и торжеств, в образовательных учреждениях.

Он обратился с заявлением и документами в Отделение Центра по работе с гражданами в г. Петрозаводске и Прионежском районе. Межведомственная комиссия одобрила заключение социального контракта. В начале декабря Алексею была предоставлена государственная социальная помощь из средств регионального бюджета в размере 250 тыс. рублей, которая была направлена на приобретение фотоаппарата, экшн-камеры, другого оборудования и материалов.

Предприниматель зарегистрировался в качестве самозанятого и открыл собственный бизнес. Сейчас он обучается профессии «Режиссёр монтажа» и ведет свой аккаунт в сети Instagram.