Минспорта РФ оценило работу тренеров из Карелии

В Петрозаводске вручили награды Министерства спорта России и Карелии тренерам и спортсменам.

В Музее Карельского спорта прошла торжественная церемония награждения спортсменов и тренеров. Почетными знаками Министерства спорта Российской Федерации «За заслуги в развитии физической культуры и спорта» награждены тренер по плаванию спортшколы №3 имени Е. В. Эховой Михаил Ковальчук и тренер по лыжным гонкам РСШОР Андрей Артамонов, рассказали в Минобразования и спорта республики.

Михаил Ковальчук больше 38 лет успешно руководит отделением плавания спортшколы, за многие годы работы обучил плаванию тысячи карельских ребят, подготовил 20 кандидатов в мастера спорта.

Андрей Артамонов связал свою профессиональную жизнь с развитием лыжных гонок, работает тренером с 1989 года. Грамотный специалист, последовательно прививающий детям любовь к лыжным гонкам. В его работе всегда прослеживается творческий подход и трудолюбие.

Тренеру спортшколы №5 Петрозаводска, спортивному судье Елизавете Тарасевич присвоено звание «Почетный спортивный судья России». На церемонии ей вручили удостоверения и почетный знак. В сентябре этого года Елизавета Тарасевич судила соревнования по тхэквондо на Паралимпийских играх в Токио.

Благодарностью Министра спорта РФ за существенный вклад в развитие отрасли физической культуры и спорта отмечены тренер спортшколы №3 имени Е. В. Эховой Александр Смирнов и тренер по адаптивной физической культуре РСШОР Михаил Севастьянов.

Почетная грамота правительства Карелии за профессиональное мастерство и достижение высоких спортивных результатов вручена мастеру спорта международного класса по легкой атлетике, чемпиону России Андрею Лукину.