Минстрой Карелии проведет горячую линию по вопросам капремонта и расселения аварийки

Жителей Карелии сегодня проконсультируют по телефону по вопросам капремонта и расселения аварийного фонда.

Сегодня, 29 июля, в Министерстве строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики республики с 16 до 17 часов будет работать горячая линия, сообщили в ведомстве.

Жители Карелии смогут задать специалистам министерства вопросы, касающиеся проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, реализации программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, региональных целевых программ и другие.

По вопросам расселения аварийного жилья и капитального ремонта звоните по номерам: 8 (8142) 76-61-35.

По остальным вопросам обращаться по номеру: 8 (8142) 78-51-57.