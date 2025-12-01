Минстрой Карелии возглавил экс-руководитель «Карелкоммунэнерго»

Глава Карелии назначил на должность министра строительства Александра Меньшикова. Пока с приставкой и. о.
В Министерстве строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Карелии новый руководитель. И.о стал Александр Меньшиков, он руководил МУП «Карелкоммунэнерго». Об этом в телеграм-канале сообщил вице-премьер правительства Карелии Виктор Россыпнов.
— Я уже рассказывал о его послужном пути. Александр Сергеевич не только справился с руководством крупнейшей по охвату территории организацией республики в сфере ЖКХ, но и получил второе — высшее строительное образование.
Добавим, что в прошлом Александр Меньшиков сотрудник правоохранительных органов. В 2015 году он пришел в следственный отдел с рекомендацией от прокуратуры «лучший следователь наркоконтроля». А уже в 2016 году был признан «лучшим следователем городских районных отделов СК», поделился Виктор Россыпнов. С 2022 он руководил ГУП «Карелкоммунэнерго», занимался теплоснабжением районов. Это 2000 км сетей, 120 котельных и коллектив в 1000 человек.
Заместителем министра строительства назначен Михаил Трифонов. Он будет отвечать за жилищно — коммунальное хозяйство. Имеет два высших образования, в том числе профильное — в сфере электроэнергетики и теплоснабжения. Ранее возглавлял отдел жилищно — коммунального хозяйства и энергетики МинСтроя Карелии, Центр компетенции и энергосбережения, Центр Мой бизнес.
— Главные задачи на новой должности у Михаила Николаевича — организовать взаимодействие с федеральным центром по привлечению финансирования на строительство очистных сооружений, работу по программе Модернизации коммунальной инфраструктуры, в рамках которой в Карелии идет замена коммуникаций, сохранить устойчивость положения КарелКоммунЭнерго, отметил чиновник.
Напомним, прежний министр строительства Александр Федоричев с 11 ноября возглавил КЭО. Необходимость изменений руководства обусловлено выходом группы компаний «ЭкоЛайн» из состава участников ООО «Карельский экологический оператор».