Минстрой объявил о снижении стоимости стройматериалов

Снижение стоимости наблюдается не только на продукцию из металла, но и на другие виды стройматериалов, заявил глава Минстроя РФ Ирек Файзуллин.

«Везде идет снижение», — сказал Файзуллин, чьи слова цитирует ТАСС.

Ранее вице-премьер РФ Марат Хуснуллин сообщил, что рост цен на продукцию из металла в России удалось остановить.

В конце 2020 года в России начали резко расти цены на металл, позже подорожали и другие строительные материалы.