Минстрой ответит на вопросы жителей Карелии о капремонте и расселении аварийного фонда

В Министерстве строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики республики пройдет горячая линия.

В четверг, 31 марта, в Минстрое Карелии с 16 до 17 часов будет работать горячая линия. Жители республики смогут задать специалистам министерства вопросы, касающиеся проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, реализации программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, региональных целевых программ и другие, сообщили в ведомстве.

По вопросам расселения аварийного жилья и капитального ремонта звоните по номерам: 8 (8142) 76-61-35.

По остальным вопросам можно обращаться по номеру: 8 (8142) 78-51-57.