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Минстрой подтвердил планы строительства концертно-спортивного комплекса в Петрозаводске

Новости. Общество
14:22, 10 Февраля 2023
фото: gov.karelia.ru

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Власти Карелии продолжают работу над проектом строительства спортивного комплекса «Карелия-Арена», строительство которого предварительно оценивается в 4 млрд. рублей.

Об этом рассказали РБК Карелия в региональном Министерстве строительства, ЖКХ и энергетики.

 Разработана проектная документация, которая проходит государственную экспертизу. Предельный срок, в который ожидаются результаты заключения 7 марта этого года. Работу ведет ООО «Ист-Инжиниринг», договор был заключен осенью 2022 года.

Дорожная карта по реализации проекта спортивно-концертного комплекса «Карелия-Арена» в Петрозаводске была утверждена в 2017 году. Согласно проекту, СКК площадью 15 000 кв. м. должен быть построен на Комсомольском проспекте. Объект вместимостью до 3 500 зрителей с ледовой ареной 30×60 метров рассчитан на соревнования по хоккею с шайбой, фигурному катанию, конькобежному спорту, керлингу. При этом ледовая арена СКК может быть трансформирована для проведения культурно-массовых и концертных мероприятий, а также для спортивных соревнований по баскетболу, волейболу и другим видам спорта.

В августе 2019 года глава Карелии Артур Парфенчиков сообщал, что проект строительства комплекса нашел поддержку в министерстве спорта России. Как отмечал глава, проведенные ранее расчеты показали недостаточность планировавшихся на реализацию этого масштабного проекта частных инвестиций в сумме 1 млрд рублей.

«Для строительства полноценного объекта с ареной-трансформером, дополнительной тренировочной ледовой площадкой и количеством зрительских мест в соответствии с требованиями КХЛ для проведения матчей высокого уровня, требуются гораздо более значительные финансовые средства — не менее 4 млрд рублей», — уточнял Парфенчиков.

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