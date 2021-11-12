Власти будут считать стоимость квадратного метра жилья по новой методике — от этого зависят соцвыплаты

Минстрой России впервые определил показатели средней рыночной стоимости квадратного метра жилья в регионах России на первый квартал 2022 года по новой методике.

Об этом сообщили «Интерфаксу» в пресс-службе ведомства.

«По новым расчетам мы получили показатели, максимально приближенные к рыночным. Это позволит наиболее точно отражать стоимость при расчете размеров соцвыплат для приобретения и строительства жилья. Кроме того, методика направлена на создание условий для сбалансированного развития жилищного строительства по всей стране, в том числе за счет повышения эффективности планирования региональных бюджетов. Многообразие и разнородность критериев расчета в предыдущей методике в некоторых случаях могла приводить к разрыву между устанавливаемыми показателями и индикаторами рынка. При текущей оценке фактическая рыночная стоимость становится во главу угла, позволяя учитывать актуальную динамику развития рынка», — отметил замминистра строительства и ЖКХ РФ Никита Стасишин.

Показатели впервые были определены по новой методике, утвержденной приказом Минстроя России в октябре текущего года. Проект приказа включает норматив стоимости одного квадратного метра общей площади, а также среднюю рыночную стоимость одного квадратного метра жилья по регионам России, которые используются при расчетах размеров социальных выплат отдельным категориям граждан на приобретение или строительство жилья, а также при переселении людей из аварийного жилья.