Минстрой предлагает купить мебель в ипотеку

Карельские застройщики не ожидают бурного роста на рынке недвижимости.

Минстрой России выступил с идеей включить меблировку квартир в новостройках в ипотеку. Таким образом, ведомство хочет, во-первых, поддержать новоселов, а, во-вторых, помочь лесопромышленному комплексу. Более того министр строительства и ЖКХ Ирек Файзуллин полагает, что в этом случае мебель выйдет дешевле для конечного потребителя.

Чего ждать в Карелии от новой инициативы правительства, узнал проект «Жизнь и кошелек».